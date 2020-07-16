الصحة تعلن الموقف الوبائي.. الشفاء يتراجع أمام الإصابات.. والكرخ تعاود تسجيل أرقامًا مرتفعة

2020/07/16 | 15:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص ( 16110) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 744847 ) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1695) حالة شفاء في […]

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