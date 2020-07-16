نائبة: مفاوضات بغداد وأربيل بشأن نفط كردستان لم تحقق أي تقدم

2020/07/16 | 15:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت النائبة عن كتلة التغيير النيابية، بهار محمود، الخميس، عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية بشأن ملف النفط في كردستان.وقالت محمود لـ /المعلومة/، إن “ملف النفط في كردستان غير شفاف”، مبينة أن “واردات النفط لا تخضع لأي مؤسسة رقابية “.وأضافت أن “عدم التزام الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم بالدستور العراقي […]

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