المانيا تقدم مساعدات مالية للعراق لمكافحة وباء كورونا

2020/07/16 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت السفارة الألمانية في العراق، الخميس، تقديم مساعدات إلى العراق، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة في موقعها على الفيسبوك إنها تقدم للمنظمات الإنسانية الشريكة أموالاً إضافية تصل إلى 300 مليون يورو، ووفقاً لخطة الإغاثة العالمية للأمم المتحدة، سيتم أيضاً تنفيذ إجراءات المساعدة الإنسانية في العراق لمكافحة وباء كورونا والتخفيف من عواقبه.





الأموال الإضافية تُستخدم لمواصلة تدابير المساعدة الإنسانية القائمة ولتخفيف الاحتياجات الإضافية الناجمة عن الوباء، وفقاً للسفارة.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل 2110 إصابة و87 حالة وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة.

وبدعم من ألمانيا، تقدم أيضاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات إنسانية في العراق، والهدف من ذلك هو تخفيف آثار وباء كورونا، حيث سيتم استخدام جزء كبير من الأموال للتدابير في مجال النظافة، والتثقيف بشأن وباء كورونا، وتوفير مواد التطهير للمرافق الصحية، والملابس الواقية والمواد الطبية وكذلك لدعم المجموعات الاجتماعية التي تتأثر اقتصادياً واجتماعياً بشكل خاص بالوباء.

وارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في العراق إلى 52621 حالة شفاء، و83867 إصابة بفيروس كورونا، في حين وصل عدد المتوفين بالفيروس إلى 3432.

كذلك يوفر الصندوق الإنساني للعراق الأموال للأشخاص في حالات الطوارئ الإنسانية بسرعة وكفاءة، حيث زادت ألمانيا من مساهمتها في الصندوق الإنساني للعراق (CBPF) بمقدار 3.5 مليون يورو إضافي إلى 6 ملايين يورو، تستخدم هذه الأموال لتمويل الإجراءات للتعامل مع وباء كورونا، والتي يتم تنفيذها أيضاً من قبل المنظمات الإنسانية المحلية.

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