جامعة البصرة تنذر مصرف الرافدين لتاخر رواتب منتسبيها

2020/07/16 | 15:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجهت رئاسة جامعة البصرة، انذارا لمصرف الرافدين لتاخره لأكثر من شهر في توزيع مرتبات منتسبي الجامعة.وذكرت رئاسة الجامعة في بيان، أن "تكرار تأخير رواتب منتسبي الجامعة ولأكثر من بشكل غير مبرر وخارج عن المألوف ، اذا اقتضى توجيه إنذار رسمي لكم".وتابع البيان أن "الانذار يأتي وفقا لأحكام الفقرة 6 من البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين".وأشار البيان إلى أن "الفقرة السادسة تنص على أنه في حال اخلال الطرف الثاني (المصرف)بالتزامه فعلى الطرف الاول(الجامعة)انذاره رسميا خلال ١٤يوم من عدم الاستجابة ومن ثم فسخ العقد تلقائيا، على أن يتحمل الطرف الثاني دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالطرف الاول ومنتسبيه بسبب هذا الإخلال".وبين، أن "المصرف اخل أيضا بأحكام الفقرة ١ من البند الخامس والتي تشير إلى أن يكون تسليم الرواتب يوم ١٥ من كل شهر".ولفت البيان إلى أن "رئاسة جامعة البصرة تدعو المصرف للوفاء بالتزاماته، حسب بنود العقد حرفيا".

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