تحديد جدول زمني لتنفيذ قرارات الكاظمي في البصرة

2020/07/16 | 15:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن عضو مكتب متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي حيدر المشرفاوي، الخميس، تحديد جدول زمني شهري لقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمحافظة البصرة.وذكر المشرفاوي في بيان، ان " المشرفاوي تلقى دعوة لمتابعة قرارات جلسة مجلس الوزراء في البصرة وتحويل القرار الى هدف وفق جدول زمني مع تحديد".واضاف، ان "هناك مسؤولية في العمل وعلى الجهات المعنية وجهات المتابعة والرقابة والتقييم، متابعة كل القرارات".واوضح المشرفاوي، ان "وجود جدول شهري لمتابعة نسب الانجاز وماذا تحقق، من أجل أن لا تبقى مجرد اخبار اعلامية، لان معظم هذه القرارات تكررت على لسان المسؤولين السابقين وأغلبها مشاريع متاخرة لعدة سنوات ولم يتم اتخاذ قرار فعلي لتنفيذها على أرض الواقع".

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