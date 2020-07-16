بعد منظومة دفاع السفارة وإصابة الطفل: ظهور عمليات جديدة “غريبة” مع اختفاء الكاتيوشا.. هل هو انتقال من الصواريخ إلى “العبوات”؟

2020/07/16 | 15:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكثر من 10 أيام على آخر محاولة قصف صاروخي لاستهداف المنطقة الخضراء والسفارة الاميركية، حيث اختفت محاولات الهجوم الصاروخي منذ نجاح منظومة الدفاع ضد الصواريخ التي نصبتها القوات الاميركية في سفارتها بالمنطقة الخضراء، بإحباط هجوم صاروخي ادى لسقوط الصواريخ على شقة اصيب على خلفيتها طفل وامرأة في الخامس من تموز الجاري.[…]

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