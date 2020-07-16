اشتراها العراق منذ 16 عامًا.. مولدات كهربائية لم تدخل الخدمة حتى الآن

2020/07/16 | 15:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تحرزها على مولدات كهربائية (ديزل) لم يتم إدخالها في الخدمة لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام 2012، فيما لفتت إلى أن العراق اشتراها منذ 2004.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "العملية نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ؛ حيث ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف من ضبط أوليات والتحرز على (16) مولدةً كهربائيَّةً ديزل سعة الواحدة (1750 KV) في قسم الوحدات الساندة التابع لفرع توزيع كهرباء المحافظة".

وأضافت الدائرة أن "تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى أن المولدات المضبوطة لم يتم إدخالها في الخدمة، لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام 2012؛ بحجة عدم توفر مادة الكاز، رغم أن تاريخ شراءها من قبل وزارة الكهرباء يعود إلى العام 2004".

وكانت الهيئة قد رصدت وفق البيان "معلومات خلال فترة الحظر تفيد بوجود مولدات عملاقةٍ تم شراؤها من قبل وزارة الكهرباء ولم يستفد منها منذ عام 2004، إذ ألف فريق عمل على الفور؛ لضبط تلك المولدات وأولياتها، وتم تنظيم محضر بالأوليات والمواد المتحرز عليها مشفوعةً بملخصات التحقيقات الأوليَّة، وعرضها على السيد قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ القرارات المناسبة بصددها".

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