الاحصائية التراكمية لكورونا: الشفاء 54316 والأصابات 86148 و الوفيات 3522

2020/07/16 | 15:20 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاحصائية التراكمية لكورونا: الشفاء 54316 والأصابات 86148 و الوفيات 3522 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 15:20.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحصائية التراكمية لكورونا: الشفاء 54316 والأصابات 86148 و الوفيات 3522) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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