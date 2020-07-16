الأمارات تبدأ بالمرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح كورونا

2020/07/16 | 15:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة (سينوفارم) بدأت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لمرض كوفيد-19 في إمارة أبوظبي.

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