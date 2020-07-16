الصحة تسجل 90 وفاة و 1695 حالة شفاء

2020/07/16 | 15:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تم فحص ( 16110) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 744847 )

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