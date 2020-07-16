اعتقال عصابة مكونة من 8 متهمين يتاجرون بالأعضاء البشرية في السليمانية

2020/07/16 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في إقليم كردستان، الخميس (16 تموز 2020)، القبض على عصابة مكونة من 8 متهمين يتاجرون بالأعضاء البشرية.

وقالت المديرية في بيان حصلت عليه (بغداد اليوم)، إنه " وردت معلومات بشأن وجود عصابة تتاجر بالاعضاء البشرية، وبعد استحصال امر قضائي من مركز شرطة سرجنار للعثور على المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وبعد التحقيقات والتحري تم التمكن من القبض على 8 متهمين يتاجرون ببيع وشراء الكلى".

واشار البيان الى "اعتراف المتهمين امام قاضي التحقيق بالتهم الموجهة اليهم"، مشيرا الى انه "تم حبسهم وفق المواد القانونية الخاصة بالمتاجرة بالاعضاء البشرية".

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (16 تموز 2020)، بإلقاء القبض على ثلاثة من كبار تجار المخدرات في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة امنية مشتركة نجحت بعملية نوعية استمرت ساعتين من الاطاحة بثلاث

بغداد اليوم- نينوى

افاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الخميس، 16 تموز، 2020، بمقتل 3 عناصر من تنظيم داعش بضربة جوية في قضاء مخور في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "3 عناصر من تنظيم داعش قتلوا بضربة جوية في قضاء مخور في محافظة نينوى

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني، الخميس (16 تموز 2020)، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش، في ثلاثة محاور شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشعبي أطلقت عملية عسكرية، لتعقب

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