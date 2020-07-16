2020/07/16 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، اليوم الخميس(16 تموز 2020)، إن تحديد موعد الا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بينها توفر الأمن والأموال.. القانونية النيابية تتحدث عن شروط يجب توفرها قبل الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بينها توفر الأمن والأموال.. القانونية النيابية تتحدث عن شروط يجب توفرها قبل الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).