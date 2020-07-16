الصحة العراقية تكشف عن اثار ايجابية للغاية لعلاج ’’اكتيمرا’’ بعد تجربته مع مصابين بكورونا

2020/07/16 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوضحت وزارة الصحة العراقية ، الخميس 16-7-2020، الاثار الايجابية التي احدثها علاج ’’ال...





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