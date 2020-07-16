بينهم متهمون بالقتل والتهديد والاغتصاب.. القبض على 41 مطلوباً في ذي قار

2020/07/16 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، القبض على 41 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تمكنت مديريات وأقسام شرطة ذي قار والمنشات خلال الـ 24 ساعة الماضية من القبض على( 41 ) متهم مطلوب بقضايا جنائية منفصلة أهمها الشروع بالقتل و التهديد وحيازة المواد المخدرة و حيازة الأسلحة والاغتصاب اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية".





وأضافت أنه "تم ضبط كمية من المواد المخدرة و بندقية كلاشنكوف مع أربعة مخازن عتاد من نوعها إضافة إلى ضبط عدد من السيارات والدراجات النارية المخالفة للضوابط والقوانين".





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