درجال يوجه بصرف رواتب العاملين في الاتحادات الرياضية

2020/07/16 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال دائرتي التربية البدنية والمالية والادارية في الوزارة بتنسيق ا...





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