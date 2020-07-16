الحكومات المتعاقبة .. ومشكلة الكهرباء .. وخدمـة المواطن

2020/07/16 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فاضل حسين الخفاجي كل الحكومات وبلا استثناء والتي جاءت وتسلمت الحكم ، عندما تنوي هذه الحكومات عندنا لعـمــل شـيء ، إلا انقلب ضـده ، وكان لها عكـس ما تشـتهي !! وما وضعـت اصـبعهـا على مكان سـليم ، إلا وصار جـرحــاً .وما سـعت لتحقيـق مشـروع ” يسـعد ” الناس السـعداء بهـا … إلا […]

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