2020/07/16 | 16:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعيد افتتاح مطاراته الاسبوع المقبل ورفع حظر التجوال كلياً بعد العيد

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