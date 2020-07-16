الاعرجي والقائم بالاعمال الامريكي ويبحثان ملف انسحاب القوات الامريكية

2020/07/16 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، اليوم الخميس، مع القائم بالاعمال الامريكي وقائد قوات التحالف الدولي العلاقات العراقية الأمريكية واهميتها وقال المكتب الاعلامي لمستشارية الامن الوطني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، أستقبل، القائم بالاعمال الامريكي وقائد قوات التحالف الدولي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع …

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