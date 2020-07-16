بدء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح ضد كوفيد-19 في أبوظبي

2020/07/16 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة (سينوفارم) بدأت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لمرض كوفيد-19 في إمارة أبوظبي.وقالت الحكومة إن التجارب ستتم على متطوعين بين الثامنة عشرة والستين من المقيمين في مدينة أبوظبي ومدينة العين بالإمارة.وبدأت هذه المرحلة يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستغرق ما بين […]

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