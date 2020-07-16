 ابرز مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

2020/07/16 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً.وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، ان “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت ، اليوم الخميس، تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، كما تقرر إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية”.وتابع، “كما …

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