النزاهة النيابية تكشف خفايا وفساد خطوط انتاج الكمامات في وزارة الصناعة

2020/07/16 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، صفقة فساد كبيرة احيلت الى النزاهة والادعاء العام بملف فتح خطوط انتاج الكمامات بشركة النسيج التابعة لوزارة الصناعة.وقال عضو لجنة النزاهة جواد حمدان ل/المعلومة/ ان “هناك اكثر من 10 ملفات فساد كبيرة وعملاقة تخص فساد شركات تابعة لوزارة الصناعة ومتورط بها مدراء عامون ولازالوا بمناصبهم”.واضاف ان “فريق […]

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