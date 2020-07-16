الفتح يؤكد دعمه الكامل لفرض سلطة الدولة على المنافذ الحدودية

2020/07/16 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد الناطق باسم تحالف الفتح احمد الاسدي، ان تحالفه يؤكد دعمه اللا محدود لفرض الدولة لكامل سلطتها على المنافذ الحدودية.وقال الاسدي في تدوينة له على "تويتر" إنه "نؤكّد دعمنا اللا محدود لفرض الدولة لكامل سلطتها على المنافذ الحدودية وفي جميع مناطق العراق".وأضاف "نعم لإيقاف هدر أموال الشعب والسيطرة على جميع المنافذ وندعو الحكومة أن تكون إجراءاتها رادعة وشفافة، وندعو المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أوجه الفساد في المنافذ الحدودية".

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