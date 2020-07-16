2020/07/16 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الخميس، وفاة أحد موظفيها بعد إصابته بفايروس كورونا.واعربت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تلقينا ببالغ الحزن خبر وفاة الموظف عباس راضي شناوة بسبب إصابته بفايروس كورونا”.وأضافت اللجنة، “اننا إذ نعزي ذويه فإننا نؤكد أنه كان موظفا حريصا وذو خلق وهمة عاليين، سائلين الله سبحانه وتعالى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة برلمانية تنعى احد موظفيها بعد إصابته بـ كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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