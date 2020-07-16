2020/07/16 | 16:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز} تنشر قرارات اللجنة العليا بينها ما يخص حظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر قرارات اللجنة العليا بينها ما يخص حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({الفرات نيوز} تنشر قرارات اللجنة العليا بينها ما يخص حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).