2020/07/16 | 16:32 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد الصيني يعود للنمو بـ3.2% في الربع الثاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 16:32.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد الصيني يعود للنمو بـ3.2% في الربع الثاني) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد الصيني يعود للنمو بـ3.2% في الربع الثاني) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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