الاقتصاد الصيني يعود للنمو بـ3.2% في الربع الثاني


الاقتصاد الصيني يعود للنمو بـ3.2% في الربع الثاني
2020/07/16 | 16:32 - المصدر: عين العراق
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