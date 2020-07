أبل وغوغل تحذفان اسم دولة فلسطين من خرائطهما

2020/07/16 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قام محركا البحث “أبل” و “غوغل” بحذف “دولة فلسطين” من خرائطهما المعتمدة.وأفاد موقع (AS-Source News / MILITARY)، في تغريدة له على صفحته الخاصة في تويتر، بقيام محركي البحث “غوغل” و”أبل” بحذف اسم “دولة فلسطين” من خرائطهما المعتمدة.BREAKING: #Palestine has now been removed from all western maps, including Apple maps & […]

