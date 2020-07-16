مصدر: الحظر الجزئي سيكون من التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحاً

2020/07/16 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر مطلع، الخميس، بأن الحظر الجزئي سيكون من التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحاً.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحظر الجزئي سيكون ابتداءً من التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحاً بدلاً من السابعة مساءً".

وفرضت لجنة الصحة والسلامة الوطنية حظراً جزئياً يبدأ من السابعة ليلاً حتى السادسة صباحاً، مع فرض حظر شامل للتجوال ايام الخميس والجمعة والسبت ، ضمن اجراءات مكافحة فايروس كورونا.





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