سي أن أن : ترامب فشل في القيادة البلاد خلال الازمة

2020/07/16 | 16:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت شبكة سي أن أن الامريكية ، الخميس، أنه مع فشل الرئيس الامريكي دونالد ترامب في قيادة البلاد فان حكام الولايات والمحافظين بدأوا باتخاذ القرارات الصعبة التي يتهرب منها الرئيس للحفاظ على حياة الناس.وذكر تقرير للشبكة ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” وبالنظر الى نهج ترامب ، فان على البلاد اذا ارادت […]

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