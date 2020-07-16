نتائج مبشرة للقاح أمريكي ضد

2020/07/16 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعةأظهرت نتائج المرحلة الأولى لاختبارات لقاح أمريكي تجريبي، استجابة مناعية قوية ضد "كوفيد-19".وتفيد مجلة New England Journal of Medicine، بأن الاختبارات جرت في سياتل وجامعة إيموري في جورجيا بمشاركة 45 متطوعا أعمارهم 18-55 سنة، حقنوا بثلاث جرعات 25 و100 و250 ملغم، من لقاح أنتجته شركة Moderna.واتضح أنه بعد الجرعة الأولى نشأ في الجسم عدد محدد من الأجسام المضادة، ولكن بعد حقن المتطوعين بالجرعة الثانية نشأت عند جميع المتطوعين استجابة مناعية قوية، مع أعراض جانبية- تعب، صداع، آلام في العضلات وقشعريرة.وتشير وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إلى أن المرحلة الثانية من اختبارات هذا اللقاح سيشارك فيها 30 ألف متطوع سيقسمون إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تحقن بجرعة حقيقية من اللقاح، والمجموعة الثانية بجرعة من لقاح وهمي.وتجدر الإشارة، إلى أن مركز غماليا الوطني، أعلن أن لقاحا روسيا مضادا لـ "كوفيد-19"، سيبدأ تداوله بحلول 15 أغسطس المقبل.



وقد أكد الدكتور فيودر ليسيتسين، كبير خبراء المركز، أن التجارب السريرية تجري وفق الجدول المعتمد ومن دون مفاجآت، وحالة المتطوعين جيدة ولم يشكُ أي منهم من آثار سلبية.

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بغداد اليوم - بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخميس، تقليص ساعات حظر التجوال واعادة فتح المولات والمطارات، فيما حددت موعد رفع الحظر كلياً.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "عقدت اجتماعا اليوم، وقررت تقليص حظر التجوال

بغداد اليوم- خاص

بالقرب من سوق بعقوبة، مركز محافظة ديالى، يجتمع النحالون دورياً لمناقشة آخر المستجدات حول عملهم، يستوردون المَلِكات، ويعالجون الناس باللسعات والعسل الملكي.

المبنى الصغير هو مبنى جمعية النحالين العراقيين.



ومع انخفاض أعداد النحالي

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، تسجيل أكثر من 1300 قضية عنف أسري خلال ستة أشهر، فيما أوضحت نتائج القضايا المسجلة.

وقال اللواء سعد معن، مدير علاقات وإعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أكثر من 1300 قضية ع

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