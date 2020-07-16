اللجنة العليا تقلص ساعات الحظر وتعيد فتح المولات والمطارات وتحدد موعد رفع الحظر كلياً

2020/07/16 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخميس، تقليص ساعات حظر التجوال واعادة فتح المولات والمطارات، فيما حددت موعد رفع الحظر كلياً.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "عقدت اجتماعا اليوم، وقررت تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، وإعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية".

وأضافت، أنها "قررت ايضا رفع الحظر كلياً بعد عيد الأضحى مع الالتزام بالشروط الوقائية، وإعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري"، موجهة "هيأة الإعلام والاتصالات بالطلب من المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 90 حالة وفاة بسبب كورونا وأكثر من 2200 إصابة جديدة، ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم، يكون مجموع الشفاء: 54316، مجموع الأصابات :86148، الراقدين الكلي: 28310، الراقدين في العناية المركزة: 382، مجموع الوفيات: 3522.

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بغداد اليوم- متابعة

أظهرت نتائج المرحلة الأولى لاختبارات لقاح أمريكي تجريبي، استجابة مناعية قوية ضد "كوفيد-19".

وتفيد مجلة New England Journal of Medicine، بأن الاختبارات جرت في سياتل وجامعة إيموري في جورجيا بمشاركة 45 متطوعا أعمارهم 18-5

بغداد اليوم- خاص

بالقرب من سوق بعقوبة، مركز محافظة ديالى، يجتمع النحالون دورياً لمناقشة آخر المستجدات حول عملهم، يستوردون المَلِكات، ويعالجون الناس باللسعات والعسل الملكي.

المبنى الصغير هو مبنى جمعية النحالين العراقيين.



ومع انخفاض أعداد النحالي

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، تسجيل أكثر من 1300 قضية عنف أسري خلال ستة أشهر، فيما أوضحت نتائج القضايا المسجلة.

وقال اللواء سعد معن، مدير علاقات وإعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أكثر من 1300 قضية ع

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