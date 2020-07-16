وزير خارجية العراق يستقبل نظيره الفرنسي..هذا ما دار بينهما

2020/07/16 | 16:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير خارجية العراق فؤاد حسين اليوم الخميس، نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في العاصمة العراقية بغداد، وتطرق الجانبان الى العلاقات العسكرية والأمن...

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