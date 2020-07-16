تكليف العسكر بالسيطرة على المنافذ الحدودية وعدم السماح لأية جهة حزبية او عشائرية بحمل السلاح

2020/07/16 | 16:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس بغداد-الصباح الجديد كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الأربعاء، قوات عسكرية برية وبحرية بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران والكويت وتلك المطلة على الخليج.وجاء تكليف الكاظمي هذا، اثناء زيارة قام بها إلى البصرة جنوب العراق، بعد ان كان زار محافظة ديالى قبل ايام وكلف ايضا القوات العسكرية بالسيطرة ...

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