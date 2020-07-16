نواب: إيرادات الهاتف النقال تفوق عشرات أضعاف ما تم الاتفاق عليه في عقد التمديد

2020/07/16 | 16:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالوا إن أياد خفية ضغطت على الحكومة وأجبرتها على التجديد بغداد- وعد الشمري: أكد نواب أمس الأربعاء، عدم سماحها بتمرير عقد تجديد شركات الهاتف النقال، لافتين إلى أياد خفية تقف وراء هذا التمرير بالضغط على الحكومة، فيما أشاروا إلى أن العراق يتحصل على 500 مليون دولار سنوياً من هذه الشركات وهو مبلغ قليل جداً مقارنة ...

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