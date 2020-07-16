النائب حاجي رشيد: لا حلول عاجلة للخروج من ازمة الاقليم المالية

2020/07/16 | 16:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جراء فشل سياسته الاقتصادية السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي استبعد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الدكتور احمد حاجي رشيد ، ان تتمكن حكومة الاقليم من ايجاد حلول عاجلة للخروج من الازمة المالية التي تواجهها جراء فشل سياستها الاقتصادية، فيما تشهد محافظات السليمانية واربيل ودهوك مثل باقي المدن الأخرى في إقليم كردستان ركوداً وشللاً ...

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