الأردن يستأنف استيراد النفط العراقي

2020/07/16 | 16:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يبدأ اليوم الخميس استئناف توريد النفط العراقي إلى الأردن بعد توقف بسبب انخفاض أسعار النفط إثر جائحة كورونا.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنها وقعت يوم أمس الأربعاء التوافقات النهائية مع بغداد.

وتواجدت صهاريج نقل النفط العراقي للأردن في موقع التحميل بانتظار بدء ضخ النفط لنقله إلى المملكة.

ويستورد الأردن 10 آلاف برميل يومياً من العراق من أصل احتياج تبلغ 150 ألف برميل يومي

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