اللجنة العليا تقرر رفع الحظر كلياً بعد عيد الأضحى مع الالتزام بالشروط الوقائية

2020/07/16 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، رفع الحظر كلياً بعد عيد الأضحى مع الالتزام بالشروط الوقائية.

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