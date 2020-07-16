ديالى.. 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف كوادرها الصحية

2020/07/16 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في كوادرها الصحية .وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي لـ /المعلومة/، إن “صحة ديالى سجلت خلال الساعات 24 الماضية 7 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في صفوف كواردها الصحية بينهم اثنين من الأطباء”، لافتا الى ان “اجمالي الاصابات التراكمية على مدار الاشهر […]

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