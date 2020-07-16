ديالى تتهم الكهرباء بمعاقبتها عبر الخط الإيراني..

2020/07/16 | 16:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم مسؤولون حكوميون في ديالى، اليوم الخميس، وزارة الكهرباء بـ"معاقبة" المحافظة، مشيرين إلى أن الخط الإيراني "رديء ومتذبذب" وتسبب بأضرار جسيمة.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء حولت الخط الإيراني بكامله الى ديالى والذي يزود المحافظة بـ400 ميغا واط بعد رفض بغداد التزود من الخط الإيراني بسبب رداءة التيار وتذبذبه المستمر".

وأوضح الذي ارتأى عدم كشف اسمه، أن "سبب تردي التيار الإيراني يعود للجانب العراقي ووزارة الكهرباء بسبب وجود خلل فني يقع ضمن مسؤولية العراق يتطلب نصب مكثفات ومنظومات للتيار الكهربائي"، لافتاً إلى أن "الجهات العراقية لم تحرك ساكناً حيال المشكلة".

بدوره انتقد محافظ ديالى مثنى التميمي في حديث متلفز، "إهمال الحكومة ووزارة الكهرباء لمشكلة الخط الايراني في ديالى على الرغم من المناشدات والدعوات الرسمية والشعبية، وما خلفه من مشاكل عطلت عجلة الحياة في ديالى".

وأكد التميمي أن "ديالى تحتل المرتبة الاولى بجباية أجور الكهرباء وتمكنت من جمع 54 مليار دينار خلال عام واحد وهو انجاز يتطلب مكافأة المحافظة، إلا ان الجهات المعنية حولت الخط الايراني "الضعيف والمتردي إلى المحافظة".

وشكا مواطنون ومسؤولون في ديالى في وقت سابق وعبر "وكالة شفق نيوز، من "كوارث اقتصادية" سببها تذبذب خط الكهرباء القادم من إيران، مشيرين إلى اقامة دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء لتعويضهم عن الخسائر المادية الجسيمة.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب- خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 132 ميغاواط، فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 550 ميغاواط من التيار الكهربائي

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