تنشر تشكيل مباراة ريال مدريد وفياريال

2020/07/16 | 16:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تُقام مساء اليوم الخميس، مباراة بين فريقي ريال مدريد وفياريال في مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020.

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