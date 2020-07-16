خطط أميركية لأسر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني واحضارهم إلى الولايات المتحدة

2020/07/16 | 16:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية والصين بشكل متسارع، وتخطط إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تصعيد جديد وخطير ضد الصين في الفترة المقبلة.

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