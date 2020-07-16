2020/07/16 | 16:53 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة ذي قار : نطالب بتلبية مطالب المتظاهرين وانصاف الشهداء والجرحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 16:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة ذي قار : نطالب بتلبية مطالب المتظاهرين وانصاف الشهداء والجرحى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة ذي قار : نطالب بتلبية مطالب المتظاهرين وانصاف الشهداء والجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).