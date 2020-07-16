2020/07/16 | 16:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق العراق الرحلات الجوية ضمن اجراءات مكافحة فيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستأنف الرحلات الجوية بدءا من الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستأنف الرحلات الجوية بدءا من الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).