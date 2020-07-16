الاعرجي والقائم بالاعمال الامريكي يبحثان ملف انسحاب القوات الامريكية

2020/07/16 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادبحث مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، الخميس، مع القائم بالاعمال الامريكي وقائد قوات التحالف الدولي العلاقات العراقية الأمريكية واهميتهاوذكر مكتب الاعرجي في بيان، ان"الاخير أستقبل، القائم بالاعمال الامريكي وقائد قوات التحالف الدولي وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها العلاقات العراقية الأمريكية واهميتها، فضلا عن أهمية التعاون والتنسيق لتقديم الدعم للعراق”.واضاف، ان"المجتمعين استعرضوا مستجدات انسحاب القوات الامريكية مِن العراق، وماتحقق منها، كما شددوا على ضرورة أن تكون العلاقات مع الولايات المتحدة بجوانبها المدنية في جوانب ومجالات متعددة داعمة".

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