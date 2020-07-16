الحشد الشعبي يلاحق داعش في

2020/07/16 | 16:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي في ديالى اليوم الخميس تنفيذ عمليات تعقب قال إنها واسعة لبؤر ومفارز داعش في مناطق شمالي المقدادية ٤٠ كم شمال شرق بعقوبة.

وقال امر الفوج الخامس من لواء نداء ديالى للحشد العشائري عدنان اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن قوات من "نداء ديالى" ولواء ٢٤ التابعة للحشد نفذت عمليات تفتيش واسعة البساتين في مناطق حوض شمالي المقدادية.

وأكد أن العمليات أسفرت عن ضبط وكر لداعش يحوي أجهزة اتصال وشرائح موبايل إضافة إلى مفرزة طبية تحوي علاجات ومستلزمات طبية.

وبين اللهيبي أن العمليات تأتي بعد قتل قيادي بارز لداعش أمس يدعى محمود البياتي مسؤول ما يسمى "العبرة" في داعش وجرح مساعده الذي لاذ بالفرار.

يذكر أن مناطق حوض شمالي المقدادية لازالت بؤرا خطيرة لداعش تتمركز في المزارع والبساتين البعيدة عن العمليات الأمنية منذ عدة سنوات

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