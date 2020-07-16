2020/07/16 | 16:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزلت الهند أكثر من 125 مليون شخص بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في أكبر عملية عزل بالتاريخ، فيما واصل الفيروس تفشيه واستدعى إعادة فرض قيود العزل في دول العالم.وأعادت الهند عزل أكثر من 10% من سكانها، مع فرضها منذ مساء الأربعاء، ولأسبوعين قيودا على سكان ولاية بيهار (شمال شرق) البالغ عددهم 125 مليون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب كورونا..



دولة اسيوية تنظم أكبر عملية عزل في التاريخ وكالة تقدم الاخبارية.

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