النجف.. مصرف الدم يدعو المواطنين للتبرع لانقاذ مرضى السرطان والثلاسيميا

2020/07/16 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف..دعا مصرف الدم الرئيسي في النجف الاشرف، الخميس، المواطنين الى التبرع لحاجة مرضى السرطان والثلاسيميا للدم والبلازما لاسيما بعد العجز الحاصل بسبب جائحة كورونا.وقال معاون مدير المصرف سامر الاسدي لـ /المعلومة/ إن “مرضى السرطان والثلاسيميا بحاجة مستمرة الى الدم والبلازما والاقراص وذويهم لا يستطيعون توفير متبرعين على الدوام، ونعتمد بشكل كبير على […]

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