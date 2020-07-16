2020/07/16 | 17:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علماء: موجة انتشار كورونا في الشتاء قد تكون أسوأ بكثير من الموجة الأولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 17:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: موجة انتشار كورونا في الشتاء قد تكون أسوأ بكثير من الموجة الأولى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء: موجة انتشار كورونا في الشتاء قد تكون أسوأ بكثير من الموجة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).