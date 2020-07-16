ترقُّب شديد لنسخة نيد فور سبيد Heat بإصدارها الجديد

2020/07/16 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعد نيد فور سبيد Heat هي واحدة من أشهر ألعاب السيارات التي تقع أحداثها في نظام العالم المفتوح، والتي تجذب الكثير من عشاق ألعاب السيارات حول العالم، وسنتعرف اليوم على أهم ما يجعلها جذابة وتستحق التجربة.

أهم ميزات نيد فور سبيد Heat

من المهم أولاً معرفة أن اللعبة تعمل على مختلف الأجهزة من الحواسيب الشخصية ذات نظام ويندوز 10، إلى جانب أجهزة الكونسول اكس بوكس ون وبلايستيشن 4.

تستند اللعبة على نسخة خيالية من مدينة ميامي الأمريكية تحمل اسم Palm City، مع عدة مواقع متنوعة جغرافياً تشمل مناطق جبلية وحقول مفتوحة، ويمكنك التبديل بين الليل والنهار داخلها وقتما تريد، حيث يمكنك خلال النهار المشاركة في عدة أحداث سباقات خاصة ذات مكافآت تسمح لك بتحديث سيارتك أو شراء سيارات جديدة.

كما يمكن للاعبين المشاركة في سباقات غير قانونية على الطرقات العام في الليل، ما يؤدي للفوز بنقاط REP، وكلما ارتفع عدد هذه النقاط، كلما أصبحت قوات الشرطة أكثر عدوانية في مطاردة السائق خلال الليل، وهنا يكون دور السائق هو الهروب من الشرطة والعودة إلى الملاذ الآمن قبل أن يتم القبض عليهم ومصادرة سيارتهم.

هذا وتدعم اللعبة أيضاً نظام اللعب الجماعي عبر الانترنت، إضافة لمتابعة التقدم من أكثر من جهاز، ما يجعلها من أروع الألعاب التي يمكن ممارستها لفترة طويلة.

أما عن السيارات، فهناك لائحة طويلة جداً من الطرازات من علامات عديدة مثل أستون مارتن وبي ام دبليو وفيراري ولامبورجيني ولاند روفر وغيرها.

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