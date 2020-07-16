أحمد الصحّاف: حسين ولودريان يبحثان ملفات مُتنوّعة تهمّ المصالح المشتركة لبغداد وباريس

2020/07/16 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، عن أبرز محاور مباحثات وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين مع نظيره الفرنسيّ جان إيف لودريان في بغداد

الصحاف قال في بيان، إن الوزيرين حسين ولودريان أجريا مُباحَثات مُعمَّقة تمحورت حول ملفات مُتنوّعة تهمّ المصالح المشتركة لكلا البلدين، حيث أكدا على بناء شراكة حقيقيّة استراتيجية بين بغداد وباريس في ظلّ الاحترام الكامل للسيادة العراقيّة، وجعل هذه العلاقة عامل توازن واستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار الى أن المباحثات تناولت الجانب الأمنيّ، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على المُكتسَبات المُتحقّقة في الحرب على تنظيم داعش الإرهابيّ، وترحيبهما بالتنسيق العالي في مجال التعاون الأمنيّ، والرغبة في تطويره بشكل أكبر.

وعلى الصعيد الإقليميّ أضاف الصحاف، أن وزير الخارجيّة الفرنسيّ أعرب عن دعم بلاده للعراق في مساعيه للقيام بدور مُتوازن في منطقة الشرق الأوسط، وثقته في قدرته على المساهمة الكاملة بتحقيق الاستقرار الإقليميّ.

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