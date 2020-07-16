مواقع عناصر ما يعرف بالمقاومة الإسلامية تحتفل باستهداف القوات الأميركية بمكيشيفة

2020/07/16 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

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هذا ونشرت مواقع منسوبة الى شخصيات تُعرِّف نفسها على انها عناصر من ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق.

نشرت تغريدات على موقع تويتر تؤكد ان عملية استهداف الرتل الأمريكي بمكيشيفة بصلاح الدين تمت عن طريق شريط متتالي من العبوات الناسفة الموجهة وانها تمكنت من تدمير الرتل بالكامل على حد وصفهم.

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